شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يخفف الاحمال للاعبين الدوليون بعد شكواهم من الإرهاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكي سداسي فريق الزمالك ا الدولي، والذين شاركوا مع منتخب مصر في معسكره الأخير وهم محمد أبوجبل وطارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدي «الونش» وأحمد سيد «زيزو» ومصطفى محمد، من حالة الإرهاق، عقب العودة من توجو.

وقرر باتشيكو، تخفيف الاحمال، للدوليون الستة، والاكتفاء بأداء بعض الجمل الفنية، مع الجري الخفيف في مران «الخميس».

ويخشي باتشيكو، من تعرض اياً من الدوليون الستة، للإصابة قبل مواجهة الأهلي الافريقية، والمقررة يوم 27 من نوفمبر الجاري.

ويستعد الزمالك، لمواجهة فريق اف سي مصر، «السبت»، على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور الثمانية للكأس.