شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبيت في السويس الجمعة استعداداً لمواجهة مصر. والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، مرانه الرئيسي، «الجمعة، على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة، في ميت عقبة، استعداداً لمواجهة اف سي مصر.

ويلتقي للزمالك، مع اف سي، غدا السبت، على ملعب ستاد السويس، ضمن مباريات دور الثمانية للكأس.

ويعلن بعد المران، البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، اسماء اللاعبين اللذين سيدخلون قائمة المبارة، والتوجه مباشرة إلى السويس، والمبيت بها استعدادا للمواجهة.