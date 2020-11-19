شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يطالب اللاعبين بعدم الانشغال بالأهلي قبل مواجهة «مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، اللاعبين، ببذل قصاري جهدهم خلال مواجهة اف سي مصر، من اجل الفوز والصعود للدور قبل النهائي وبعدها التتويج بلقب البطولة التي باتت لا تفارق القلعه البيضاء.

ويلتقي الزمالك، مع اف سي مصر، «السبت»، على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور الثمانية لكأس مصر. .

وطالب منصور، اللاعبين، بعدم التفكير في مواجهة النهائي الافريقي امام الأهلي، والتفكير فقط في كيفية الفوز على فريق اف سي.