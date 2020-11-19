شكرا لقرائتكم خبر عن «صادق» ينتظم في تدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمد صادق، صانع العاب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وحدد الجهاز الفني، برنامج تدريبي مكثف، لصادق، لتجهيزه للمشاركة في البطولة العربية، حال استئنافها.

وعقد هيرون ريكاردو، جلسة مع اللاعب، طالبه خلالها، ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، لتعويض فترة غيابه عن الفريق.