«ريكاردو» يحدد برنامج تأهيلي مكثف لثلاثي الإسماعيلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد هيرون ريكاردو، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، برنامج تأهيلي مكثف لثلاثة من لاعبي الفريق. واللاعبون الثلاثة، هم التونسي فخر الدين بن يوسف، ومحمد مصيلحي، ومحمود علاء. ويرغب ريكاردو، في الوصول بمستوي الثلاثي، لبقية زملائهم بالفريق، خصوصاً وان مصليحي، عائدين من الإعارة، وفخر الدين يوسف، كان متواجداً في تونس خلال الفترة المنقضية. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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