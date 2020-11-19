شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة الأهلي الإجبارية استعدادا لموقعة الزمالك فى نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض نهائي دور أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك باستاد القاهرة بقائمة إجبارية بسبب الغيابات الكثيرة التى يفتقدها المارد الأحمر أفريقياً سواء للإصابة أو للرحيل عن النادي بعد إنتهاء العقد.

الأهلي سيدخل موقعة النهائي الأفريقي المُرتقبة بدون ثمانية لاعبين تم قيدهم في القائمة الأفريقية، وهو: محمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وسعد سمير بعد رفع اسمه من القائمة بسبب الإصابة بجانب الرباعي رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور بعد رحيلهم عن النادي حيث انتقل الثلاثي رمضان وفتحي وإكرامي لنادي بيراميدز فيما رحل عاشور للإتحاد السكندري ، كما رحل عن المغربي وليد أزارو عن الأهلي وصلاح محسن بعد إعارته لسموحة.

وتضم قائمة الأهلي الأفريقية حالياً ، 22 لاعباً، هم : محمد الشناوي ، علي لطفي ، مصطفى شوبير ،محمد هاني ، رامي ربيعة ،أيمن أشرف ،ياسر إبراهيم ، على معلول ، محمود وحيد ، أليو ديانج ، حمدي فتحي ،عمرو السولية ، صالح جمعة ،محمد مجدي أفشة ، وليد سليمان ،أحمد الشيخ ،حسين الشحات ، جيرالدو ، محمود كهربا ،مروان محسن،جونيور أجايي وأليو بادجي.