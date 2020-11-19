شكرا لقرائتكم الأهلى يؤكد سلامة لاعبيه الدوليين بعد مشاركتهم مع منتخباتهم الأسبوع الماضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو النادى الأهلى سلامة لاعبيه الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخباتهم الوظنية على مدار الأسبوع الماضى، وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن جميع لاعبى الفريق الدوليين بخير بما فيهم الذين تعرضوا لإصابات بسيطة خلال مشارتهم مع المنتخبات الوطنية، وشهدت الأيام الماضية انضمام 9 لاعبين من الأهلى لأكثر من منتخب للمشاركة فى الأجندة الدولية وهم عمرو السولية ومحمد هانى ومحمد مجدى قفشة ومحمد الشناوى وحمدى فتحى وأيمن أشرف مع المنتخب الأول بجانب على معلول مع منتخب تونس وآليو ديانج مع منتخب مالى وجيرالدو مع منتخب أنجولا.

واستعاد الأهلى السولية بعد مشاركته مع منتخب مصر فى مباراة توجو الإولى بالقاهرة السبت الماضى فى الجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا المقبلة والتى إنتهت بفوز مصر بهدف نظيف بعدما حصل السولية على بطاقة صفراء ثانية ليغيب عن اللقاء الثانى أمام توجو أول أمس، الثلاثاء، فى الجولة الرابعة للتصفيات والذى إنتهى بفوز مصر بثلاثة أهداف لهدف كما لم يشارك هانى فى اللقاء الثانى أمام توجو بسبب إصابته فى الركبة وأن أن كان جهاز الأهلى قد أكد أن إصابة هانى بسيطة ولن تمنعه من المشاركة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجارى أمام الزمالك بإستاد القاهرة.

وتواصل عبد الحفيظ مع لاعبى الأهلى الدوليين وأطمأن عليهم وتأكد من سلامتهم خاصة ديانج الذى أكد جاهزيته للمشاركة فى تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة وشدد اللاعب فى اتصال هاتفى مع سيد عبد الحفيظ أن الإصابة التى تعرض لها فى مباراة مالى وناميبيا، مساء الثلاثاء، كدمة خفيفة لن تمنعه من المشاركة فى التدريبات خلال الفترة المقبلة، وأكد أن خروجه من الملعب، فى الدقيقة 60 من زمن المباراة، جاء بعد شعوره بألم بسيط، كما شدد مدير الكرة على أن أيمن أشرف الذى غادر مباراة مصر وتوجو بملعب الأخير مساء الثلاثاء حالته جيدة إذ غادر أرض الملعب لإصابته بكدمة بسيطة فى الركبة وأراد جهاز المنتخب إراحته بخروج فى الدقيقة 85.