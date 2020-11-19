شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مجدى ينتظم فى تدريبات الإسماعيلى استعدادا لمواجهة الرجاء المفربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم اليوم الخميس ، عبد الرحمن مجدى نجم المنتخب الأولمبي فى تدريبات ناديه الإسماعيلى استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى ، ونجح المنتخب الأولمبي في تحقيق الفوز على نظيره البرازيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التى أقيمت فى ختام البطولة الدولية الودية التي استضافتها مصر بمشاركة البرازيل وكوريا استعدادًا لبطولة أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها الصيف المقبل، ليكون بذلك الفوز الأول لأى منتخب عربى على راقصى السامبا سواء فى المواجهات الرسمية أو الودية وفى مختلف المراحل العمرية.

مباراة منتخب البرازيل حققت العديد من المكاسب المعنوية والفنية لمنتخب شوقي غريب وكانت الأكثر إفادة من مباراة كوريا الأولى في افتتاح مباريات البطولة والتي انتهت بالتعادل السلبي، وشهدت مباراة أمس تألقًا واضحًا لكل من ناصر ماهر وكريم العراقي وعمار حمدي وعبد الرحمن مجدى، ونجح الرباعى في فرض أسلوب لعبهم ومهاراتهم علي لاعبي المنتخب البرازيلي، ما جعل المنتخب الوطني الأولمبي هو الأفضل على مدار فترات المباراة.

فى شأن أخر ، قرر البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الاسماعيلى إقامة تدريبات صباحية ومسائية للدراويش فى بعض أيام الاسبوع المقبل لرفع اللياقة البدنية والفنية للاعبين تحضيراً للمرحلة المقبلة سواء منافسات البطولة العربية أو إنطلاق بطولة الدوري الجديد المتوقع لها الاسبوع الاول من شهر ديسمبر المقبل ، فى سياق أخر ، أنهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح، إجراءات الاتفاق مع نظيره نادى طلائع الجيش، باستاد جهاز الرياضة العسكرى على تنظيم مواجهة ودية بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 نوفمبر الجارى.

تأتى هذه المباراة الودية، فى إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات كأس العرب للأندية الأبطال إضافة لمسابقة الدورى المحلى بنسختها الجديدة، ومن المقرر أن يخوض الفريق ودية أمام سيراميكا يوم 21 من الشهر ذاته.