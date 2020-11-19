بطولة الماسترز: مدفيديف يُسقط ديوكوفيتش ويبلغ نصف النهائي

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لندن: سقط الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول أمام الروسي دانييل مدفيديف (الرابع) 3-6 و3-6 الأربعاء ضمن الجولة الثانية لمجموعة "طوكيو 1970" من بطولة الماسترز الختامية التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم.

وضمن الروسي بلوغ الدور نصف النهائي فيما اختلطت الأوراق بالنسبة للبطاقة الثانية بعد فوز الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سابعا على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الثامن 6-3 و4-6 و6-3.

وانحصر التنافس على المقعد الثاني في المربع الذهبي بين ديوكوفيتش وزفيريف وستحسم المباراة بينهما الجمعة اسم المتأهل.

وكان ديوكوفيتش فاز بسهولة في مباراة الأولى على شفارتسمان الثامن 6-3 و6-2، فيما تغلب مدفيديف على زفيريف 6-3 و6-4.

وبعد بداية متوازنة في المجموعة الأول وتعادل 3-3، خسر الصربي ارسالين متتالين ما منح خصمه التفوق. وتكرر الامر في مطلع المجموعة الثانية إذ خسر ارساله الأول فتقدم مدفيديف 3-صفر، ما اثر على أسلوب اللاعب رقم واحد الذي بدا عصبيا عكس منافسه الذي حافظ على نمطه حتى انهاء المباراة فائزا.

وقال مدفيديف بعد اللقاء "ما زلت أحب لعب نوفاك، أحد أعظم أبطال رياضتنا. عندما كنت طفلا، رأيته يفوز بأول ألقابه الكبرى، وهو حلم الطفولة يتحقق بمواجهته".

وأضاف "أنا سعيد جداً بتغلبي عليه، لقد لعبت بشكل جيد. اعتقد انها لم تكن افضل مباراة له (ديوكوفيتش) اليوم (. . . ) لكن التغلب عليه حتى في يوم سيء هو امر صعب دائما".

زفيريف يحافظ على أمل التأهل لنصف النهائي

وحافظ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سابعا على حظوظه ببلوغ نصف النهائي بفوزه على شفارتسمان الثامن.

وقال زفيريف بطل عام 2018 عقب المباراة " لقد كان الامر افضل بكثير من يوم الاثنين" عندما خسر امام الروسي (...) "أنا سعيد بالحفاظ على فرصة التأهل، لكن مباراة الجمعة ستكون أصعب مباراة بالنسبة لي هنا".

وتفوق الألماني في المجموعة الأولى بكسره إرسال شفارتسمان مرتين مقابل خسارته ارساله مرة واحدة، وهو ما حصل بالعكس تماما في المجموعة الثانية.

وخاض اللاعبان مجموعة ثالثة فاصلة كان زفيريف أفضل فيها بكسره ارسال خصمه مرتين ما ضمن له الفوز بالمباراة.

ويلعب زفيريف مباراته الأخيرة ضد ديوكوفيتش علما أنهما تواجها في نهائي 2018 وكانت الغلبة للألماني وقتها 6-4 و6-3.

وكان شفارتسمان الذي حل بديلا للسويسري روجيه فيدرر المصاب، يمني النفس بتحقيق انتصار يبقي على آماله في امكان التأهل لكن زفيريف تفوق عليه وجعل مهمته شبه مستحيلة.

ويلتقي لاحقا ديوكوفيتش ومدفيديف في مباراة سترسم ملامح المتأهل الأول إلى نصف النهائي.