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قصة صور .. قفشة يكسب ثقة الجماهير المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد مجدى " قفشة " لاعب المنتخب الوطنى و النادى الأهلى فى كسب قلوب الجماهير المصرية فى ظل تألقه مع الفراعنة فى مباراة توجو بالجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون و التى شهدت فوز الفراعنة بنتيجة 3 / 1 . 

 

واستطاع قفشة أن يكون صاحب هدف التقدم للمنتخب فى الدقيقة الـ 18 وسط إشادات واسعة خاصة أنه نجح فى تقديم فكر حسام البدرى الذى فقضل البدء به فى هذا اللقاء وكان على قدر الثقة  المسئولية ،لا سيما وأن قفشة محط اهتمام عدة أندية أبرزها صن داونز .

 

 

دخل نادي صن داونز الجنوب أفريقيى، فى مفاوضات جادة مع النادى الأهلي من أجل الحصول على خدمات الثنائي محمد مجدي قفشة ، من أجل الحصول على خدماتهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكشفت مصادر مقربة من صن داونز أن النادى تقدم بعرض رسمى للنادي الأحمر للحصول على خدمات محمد مجدى أفشة مقابل 2 مليون ونصف المليون دولار، وكذلك نفس القيمة المالية لحسين الشحات من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

 

وينتظر مسئولو نادي صن داونز فى الوقت الحالى الرد الرسمى من جانب إدارة النادى الأهلى، من أجل التعاقد مع الثنائى بشكل نهائى، فى ظل سعى إدارة النادي الجنوب أفريقى لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على كافة البطولات خلال منافسات الموسم المقبل.

 

و يرصد الخليج 365 لقطات للنجم قفشة فى الصور التالية :

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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