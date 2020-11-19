شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يشيد باحترافية البدرى فى توظيف اللاعبين بمباراتى توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الحميد بسيونى، نجم الزمالك السابق، أن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول استطاع أن يستغل الأوراق المتاحة من اللاعبين الاستغلال الأمثل فى مبارياتى توجو بالجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون .

وقال عبد الحميد بسيونى، فى تصريح لـ الخليج 365، إن تغييرات البدرى فى اللقاءات كلها إيجابية وعلى أعلى مستوى ولديه عناصر جيدة استطاع توظيفها بأداء سهل نجح فى تخطى المهمة بسلام، مشيراً إلى أن ظهور محمد مجدى قفشة ومحمد شريف بهذا الأداء يحسب للجهاز الفنى أيضا .

وصلت صباح أمس بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى إلى القاهرة قادمة من توجو على متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعى لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات .

وكان منتخب مصر حقق فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

وخاض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من.. محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدى "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف - طارق حامد -حمدى فتحى - محمد مجدى افشه - محمود حسن "تريزيجيه"-محمد شريف -أحمد حسن كوكا.

وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- محمد بسام - محمود علاء-على جبر - رمضان صبحي-حسام حسن-عبدالله السعيد- احمد سيد زيزو- مصطفى محمد- أحمد ابوالفتوح.