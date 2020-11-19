شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يضع تتر النهاية لرحلة ذهبية برسالة شكر لنادى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى عصام الحضرى، حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، الجدل المثار مؤخرا حول عودته للملاعب، ونشر الحضرى بياناً رسمياً عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أعلن خلاله اعتزاله كرة القدم بشكل نهائى وكانت الأيام الماضية شهدت جدلا كبيرا حول عودة عصام الحضرى لممارسة كرة القدم بعد تلقيه عرضين من ناديي زد والسكة الحديد بدوري القسم الثاني.

سطر حارس المرمى عصام الحضرى اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.

كانت بداية السد العالي عصام الحضري من نادي دمياط فى دورى الدرجة الثانية، وكان عاملا أساسيا فى صعود ناديه إلى دورى الدرجة الأولى قبل أن يستقطبه الأهلى موسم 1996 .

وتوج الحضرى بطلًا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصرى خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالى، حيث حمل شارة القيادة خلالها ، قدم الحضري مستوى رائع في كأس العالم للقارات 2009 والتي أقيمت في جنوب إفريقيا، خاصًة في مباراة إيطاليا، حيث تصدى لأكثر من هدف من نجوم الأتزوري، حيث تحدث عنه الصحافة العالمية وقتها.

صنع الحضري تاريخه الأكبر مع الأهلي نادي القرن الأفريقي، حيث قاد الفريق الأحمر للاستحواذ على أغلب البطولات التي يشارك فيها سواء المحلية أو الأفريقية، وحقق معه 23 لقبا تنوعت ما بين 8 ألقاب للدوري المصري بدأت مع موسمه الأول 1996-1997، وحتى قبل رحيله عنه عام 2008، و3 ألقاب لكأس مصر، و4 للسوبر المصري، بجانب لقبين لبطولة النخبة العربية 1997، و1998، و3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا 2001 و2005 و2006، ومثلها للسوبر الأفريقي، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.

وكتب السد العالى عبر حسابه على تويتر، "ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.. الحمد لله أديت رسالتى على الوجه الأكمل، والله يشهد أننى لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا أرتدى فانلة منتخب بلادى التى تشرفت بها.. وحققت مع زملائي إنجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ".

وأضاف الحضرى، "لن أنضم لأى ناد وما تردد كلام مغلوط، بل أنا على أعتاب خوض تجربة تحدٍ جديدة، فقد حصلت على دورات تدريبية فى أوروبا وقضيت فترات معايشة فى أندية عالمية، وها أنا جاهز والحمدلله بدعمكم جميعًا لبدء مشواري في عالم التدريب".

وتابع السد العالى، "كل الشكر لزملائي اللاعبين الذين عاصرتهم على مر الأجيال.. والشكر أيضًا لكل مدرب تدربت على يديه.. وللأجهزة الإدارية والطبية، ولإخوتى العمال الذين ساعدونى.. والشكر الأكبر لبلدى مصر الحبيبة، وأتمنى أن أسدل الستار اليوم على مشواري الكروي ولم أقصر في حق أحد".

وأضاف الحضرى، "دوام الحال من المحال، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك، كلام كتير تناثر فى الأيام اللى فاتت عن انضمامي لهذا النادي وذاك، ومع الاحترام الكامل لكل الأندية، فأنا صادق مع نفسى خاصة فى اللحظات التى أتخذ فيها القرارات الصعبة، فأنا أعلن وبوضوح شديد أننى قررت اعتزال كرة القدم نهائيًا".

وأكمل الحضرى، "لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادى الأهلي نادى القرن وأعظم نادٍ فى الكون وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري، وأنا مدين لها وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شىء".