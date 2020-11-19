شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى.. "حارس من برج الجدعنة" تخصص إبداع فى الدفاع والهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر من كنوز الأهلى خاصة أنه يقدم أفضل مواسمه على الاطلاق محطماً الأرقام القياسية في تاريخ الكرة المصرية في الـ"كلين شيت" متتالى بالايجيبشن ليج وبفاصل من التصديات التي لاتنسى وركلات الجزاء الحاسمة ليبقى أهم لاعب في تشكيلة الفراعنة والمارد الأحمر وفرس الرهان الرابح دائماً.

محمد الشناوى يتألق فى صفوف منتخب مصر ونجح فى قيادة الفراعنة لصدارة المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

تألق الشناوى ليس فقط على صعيد منع الاهداف المحققة من دخول مرماه وإنما على صعيد صناعة الاهداف وإهداء زملاءه تمريرات سحرية تصنع الفارق مثلما صنع هدف محمد شريف مهاجم المنتخب أمام توجو من "إسيست مميز" ، وشارك الشناوى فى 4 مباريات بالتصفيات المؤهلة للأمم الافريقية حافظ على نظافه شباكه فى مباراتين وسكن شباكه هدفين وتصدى لـ 13 كرة من إجمالى 15 كرة سددت على مرماه كما نجح فى التصدى لثلاثة انفرادات من إجمالى 4 انفرادات تعرض لها الحارس المتألق كما نجح فى التصدى لـ 10 عرضيات وصنع هدفاً.

محمد الشناوى هو الحارس الأول للأهلى والمنتخب الوطنى وبدأ مشواره مع الكرة فى نادى الحامول فى فرق الناشئين ثم انتقل لناشئى الأهلى من سنة 2002 إلى سنة 2009 وتدرج فى المراحل السنية.

لعب محمد الشناوى للأهلى والطلائع وبتروجت وعاد للأهلى ليكون رقم 1 فى القلعة الحمراء والمنتخب الوطنى، وشارك فى كل البطولات القارية والعالمية، حيث شارك مع الفراعنة فى كأس العالم روسيا 2018 وحصل على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر وأورجواي وفى بطولة امم أفريقيا 2019 وحصد العديد من الألقاب.

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.