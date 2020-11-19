شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على معلول وديانج وأشرف قبل نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو النادي الأهلي سلامة لاعبيه الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخباتهم الوظنية على مدار الأسبوع الماضي وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن جميع لاعبي الفريق الدوليين بخير بما فيهم الذين تعرضوا لإصابات بسيطة خلال مشارتهم مع المنتخبات الوطنية، وشهدت الأيام الماضية انضمام 9 لاعبين من الأهلي لأكثر من منتخب للمشاركة في الأجندة الدولية وهم عمرو السولية ومحمد هاني ومحمد مجدي قفشة ومحمد الشناوي وحمدي فتحي وأيمن أشرف مع المنتخب الأول بجانب على معلول مع منتخب تونس وآليو ديانج مع منتخب مالي وجيرالدو مع منتخب أنجولا.

واستعاد الأهلي السولية بعد مشاركته مع منتخب مصر في مباراة توجو الأولى بالقاهرة السبت الماضي في الجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا المقبلة والتى أنتهت بفوز مصر بهدف نظيف بعدما حصل السولية على بطاقة صفراء ثانية ليغيب عن اللقاء الثاني أمام توجو أول أمس، الثلاثاء، في الجولة الرابعة للتصفيات والذي انتهى بفوز مصر بثلاثة أهداف لهدف كما لم يشارك هاني في اللقاء الثاني أمام توجو بسبب إصابته في الركبة وأن ان كان جهاز الأهلي قد أكد أن إصابة هاني بسيطة ولن تمنعه من المشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك بإستاد القاهرة.

وتواصل عبد الحفيظ مع لاعبي الأهلي الدوليين وأطمأن عليهم وتأكد من سلامتهم خاصة ديانج الذي أكد جاهزيته للمشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة وشدد اللاعب في اتصال هاتفي مع سيد عبد الحفيظ أن الإصابة التي تعرض لها في مباراة مالي وناميبيا، مساء الثلاثاء، كدمة خفيفة لن تمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة ، وأكد أن خروجه من الملعب، في الدقيقة 60 من زمن المباراة، جاء بعد شعوره بألم بسيط ، كما شدد مدير الكرة على أن أيمن أشرف الذي غادر مباراة مصر وتوجو بملعب الأخير مساء الثلاثاء حالته جيدة،إذ غادر أرض الملعب لإصابته بكدمة بسيطة في الركبة وأراد جهاز المنتخب إراحته بخروج في الدقيقة 85.