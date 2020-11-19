"مش قلقان".. الشناوي يوجه رسالة لمصطفى محمد قبل "نهائي القرن الأفريقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري، عن مباراة القمة المقبلة والتي ستقع بين فريقه أمام الغريم التقليدي الزمالك في 27 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بالزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في لقاء سيقام على ملعب "استاد القاهرة".

الشناوي قال في تصريحات خلال حديثه عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"رسالتي لجماهير الأهلي إن شاء الله نفرحكم يوم 27، أتمنى تواجد الجماهير في الملعب لأنه رقم 1 بالنسبة لنا".

وأضاف :"بالنسبة لي لديّ حلم وهو المشاركة في مونديال الأندية من خلال التتويج بمسابقة دوري أبطال أفريقيا".

وواصل الشناوي حديث عن لقاء القمة :"نتمنى بالطبع الحصول على اللقب القاري، كل لاعب لديه الحق في الدفاع عن النادي الذي يلعب له لكن مع عدم وجود عصبية".

وعن مواجهة مصطفى محمد هداف الزمالك الحالي، رد الشناوي :"مش قلقان من مصطفى محمد الأهم الاجتهاد وأتمنى أن يكون التوفيق بجانبنا والأمور تسير بشكل جيد".

وحول حديث لاعبي الأهلي والزمالك عن لقاء القمة خلال معسكر المنتخب، كشف :"المعسكر الأخير لم يشهد أي حديث بين لاعبي الأهلي والزمالك عن لقاء القمة المقبل".

وأكمل :"حديثي كان مع طارق حامد ومصطفى محمد ومحمود الونش عن مباراتي المنتخب أمام توجو، كان الهدف بالنسبة لنا عدم دخول المنتخب المصري في أي حسابات إذا لم نحقق الفوز".

وعن حالته الصحية بعد مخالطته للاعبين المصابين بفيروس كورونا داخل المنتخب، أوضح :"فور وصولنا للمطار أجريت مسحة طبية وتواجدت في الفندق لحين ظهور العينة، والنتيجة جاءت سلبية".

وكان الثلاثي الدولي محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن "كوكا" تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة، حيث كان يواجه المنتخب المصري نظيره التوجولي، وانتهت المباراتين لصالح "الفراعنة" بالفوز بنتيجة (1-0) و(3-1) على الترتيب ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمؤهلة للكاميرون.