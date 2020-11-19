رياضة | رد فعل موسيماني على تألق نجوم الأهلي مع المنتخب الأولمبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 09:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر رد فعل موسيماني على تألق نجوم الأهلي مع المنتخب الأولمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي لكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بمستوى لاعبي المارد الأحمر مع المنتخب الأولمبي، وذلك بعدما تابع مباراة المنتخب، أمام نظيره البرازيل من الملعب.

وأعد الجنوب أفريقي تقريرًا بعد مشاهدة المباراة من الملعب طالب خلاله لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، بضرورة التعاقد مع كريم فؤاد، والحارس محمود جاد، وأحمد رمضان بيكهام، بجانب محاولة إنهاء إعارة أحمد ياسر ريان.

وسيشمل أسماء اللاعبين الشباب الذين لن يعتمد عليهم موسيماني خلال الموسم المقبل، لخروجهم للإعارة.

وحقق منتخب مصر الأولمبي الفوز على البرازيل بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن البطولة الدولية استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وبذلك حصد منتخب مصر لقب البطولة الدولية التي ضمت أيضا منتخب كوريا الجنوبية.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة غريمه التقليدي نادي الزمالك في المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال افريقيا والمقرر إقامتها في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي بدلا من برج العرب بالإسكندرية بقرار من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .