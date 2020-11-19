رياضة | شوقي غريب يوضح خطة المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوقي غريب يوضح خطة المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي انه لديه مخططا واضحا منذ بداية عمله مع المنتخب الأولمبي بخوض وديات قوية تجهز الفريق بشكل جيد، نمنح اللاعبين في المنتخب الأولمبي مساحة للإبداع داخل الملعب.
وقال غريب خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إلى أن المنتخب الأولمبي لم يتأثر بغياب بعض اللاعبين في بطولة أفريقيا رغم إصابتهم قبل انطلاق المسابقة بأيام قليلة.
وأضاف، أنهم كان لديهم بعض القلق قبل مواجهة منتخب البرازيل نظرا لفرق الامكانيات، ولكن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية.
وأتم، أنه لم يعد يشعر بالقلق على المنتخب الأولمبي حتى لو سكنت شباكه هدف في أي مباراة.