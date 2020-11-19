شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن انطلاق الدورى الممتاز الجديد 9 ديسمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، يوم 9 ديسمبر المقبل موعدا لانطلاق الدورى العام الممتاز الجديد 2020 -2021، ومن المقرر أن تخطر اللجنة الخماسية الأندية خلال الايام القليلة المقبلة بموعد سحب وإجراء قرعة المسابقة بعدما رفضت الأندية مقترح إقامة الدورى الجديد من دور واحد وتمسكت بإقامته من دورين بشكله الطبيعى.

على صعيد متصل، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة نهائى كأس مصر يوم 5 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الثامنة مساءً.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مواجهتى نصف نهائى بطولة كأس مصر بشكل رسمى وقررت اللجنة إقامة لقاء طلائع الجيش مع الفائز من الزمالك وإف سى مصر يوم 1 ديسمبر فى الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما يواجه الاتحاد السكندرى الفائز من الأهلى وأبو قير للأسمدة فى نفس اليوم الساعة الثامنة مساءً على ملعب استاد الجيش فى السويس.