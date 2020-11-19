شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل استعداداته اليوم لمواجهة أبو قير للأسمدة بمشاركة الدوليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته اليومية على ملعب التتش إستعداداً لمواجهة أبوقير للأسمدة بعد غد، السبت، ببرج العرب فى دور الثمانية لكأس مصر.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن الثلاثى الدولى، على معلول، وجيرالدو، وأليو ديانج سينتظم فى مران الفريق اليوم،الخميس،بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم فى تصفيات أمم إفريقيا المقبلة وأضاف أنه حرص على الاطمئنان على اللاعبين الثلاثة والتأكيد على موعد انتظامهم، وإستقر بيتسو موسميانى المدير الفنى للأهلى على الإستعانة بأكثر من لاعب بديل فى مباراة أبوقير للأسمدة ويأتى فى مقدمتهم، صالح جمعة ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمود وحيد وذلك لرغبة الجهاز الفنى إراحة الأساسيين وتجهيزهم لمباراة الزمالك المرتقبة يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

امن ناحية أخرى، شترط مسئولو الأهلى الحصول على 10 ملايين جنيه لبيع أحمد الشيخ لبيراميدز خلال الانتقالات الجارية، بعد رفض مبادلته بمحمد فاروق، مشددين على أنه سيتم العودة للعرض الأول الذى أرسله بيراميدز للحصول على خدمات الشيخ والذى كان بمقابل مادى بعيداً عن فكرة تبادل اللاعبين.

وأبلغ مسئولو الأهلى بيراميدز برفض ضم محمد فاروق فى صفقة الشيخ، بعد عرض الأمر على الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، والذى أكد عدم حاجته للاعب، وتقدم بيراميدز بعرض رسمى لشراء أحمد الشيخ من الأهلى نهائيا، ليتم مناقشة الأمر من جانب الإدارة الحمراء وخرجت فكرة مبادلته بفاروق، قبل أن يتم التراجع عن فكرة المبادلة بقرار من موسيماني.