شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 9 ديسمبر موعدا لانطلاق الدورى الممتاز الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، يوم 9 ديسمبر المقبل موعدا لانطلاق الدورى العام الممتاز الجديد 2020 -2021، ومن المقرر أن تخطر اللجنة الخماسية الأندية خلال الايام القليلة المقبلة بموعد سحب وإجراء قرعة المسابقة بعدما رفضت الأندية مقترح إقامة الدورى الجديد من دور واحد وتمسكت بإقامته من دورين بشكله الطبيعى.

على صعيد متصل، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة نهائى كأس مصر يوم 5 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الثامنة مساءً. وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مواجهتيّ نصف نهائي بطولة كأس مصر بشكل رسمي وقررت اللجنة إقامة لقاء طلائع الجيش مع الفائز من الزمالك وإف سى مصر يوم 1 ديسمبر فى الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما يواجه الاتحاد السكندرى الفائز من الأهلى وأبو قير للأسمدة فى نفس اليوم الساعة الثامنة مساءً على ملعب استاد الجيش فى السويس.

كاس مصر

كان اتحاد الكرة قرر إقامة مباراة الأهلي مع أبو قير والزمالك مع اف سي مصر يوم 21 نوفمبر، على أن تقام مباراة الاحمر في برج العرب والابيض في السويس.

وتلقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خطاباً جديداً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة قبل انتهاء فترة ولاية اللجنة الخماسية قبل 30 نوفمبر الجارى، ولم يتطرق الخطاب لموقف الانتخابات سواء بإقامتها من عدمه.