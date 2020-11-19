شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يواصل الاستعداد للكأس والثلاثى الأجنبي ينتظم فى مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش إستعداداً لمواجهة أبوقير للأسمدة بعد غد ، السبت، ببرج العرب في دور الثمانية لكأس مصر ، وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الثلاثي الدولي ، علي معلول، وجيرالدو، وأليو ديانج سينتظم في مران الفريق اليوم ،الخميس،بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة وأضاف أنه حرص على الاطمئنان على اللاعبين الثلاثة والتأكيد على موعد انتظامهم ، وإستقر بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي على الإستعانة بأكثر من لاعب بديل في مباراة أبوقير للأسمدة ويأتي في مقدمتهم ، صالح جمعة ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمود وحيد وذلك لرغبة الجهاز الفني إراحة الأساسيين وتجهيزهم لمباراة الزمالك المرتقبة يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، اشترط مسئولو الأهلى الحصول على 10 ملايين جنيه لبيع أحمد الشيخ لبيراميدز خلال الانتقالات الجارية، بعد رفض مبادلته بمحمد فاروق، مشددين على أنه سيتم العودة للعرض الأول الذى أرسله بيراميدز للحصول على خدمات الشيخ والذى كان بمقابل مادى بعيداً عن فكرة تبادل اللاعبين.

وأبلغ مسئولو الأهلى بيراميدز برفض ضم محمد فاروق فى صفقة الشيخ، بعد عرض الأمر على الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، والذى أكد عدم حاجته للاعب، وتقدم بيراميدز بعرض رسمى لشراء أحمد الشيخ من الأهلى نهائيا، ليتم مناقشة الأمر من جانب الإدارة الحمراء وخرجت فكرة مبادلته بفاروق، قبل أن يتم التراجع عن فكرة المبادلة بقرار من موسيماني.