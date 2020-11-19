شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم بعد اجتماع مجموعات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مؤتمرا صحفيًا، اليوم الخميس، بمقر النادي، في صالة الدكتور كمال درويش رئيس النادى الأسبق، وذلك على هامش اجتماعه مع مجموعات ومديري الصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بعدما قرر رئيس الزمالك الاجتماع مع مسئولي الصفحات البيضاء وذلك من أجل الحديث حول تحفيز اللاعبين والجهاز الفني قبل النهائي الأفريقي دون الدخول في أية مشاحنات مع الجماهير الحمراء، وذلك قبل القمة الأفريقية المنتظرة بين قطبى الكرة المصرية في النهائي التى تحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها حيث تعد تلك المرة بمثابة الأولى التي يلتقى فيها الزمالك مع الأهلى في النهائي الأفريقي منذ انطلاق مسابقة دورى أبطال إفريقيا التي يسعى الأبيض إلى التتويج بلقبها بعد غياب دام سنوات منذ آخر لقب فاز به الفريق عام 2002.

ويواصل الزمالك خلال الفترة الحالية، استعداداته لمواجهة نظيره مصر، المقرر لها بعد غد، السبت، على ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على استاد القاهرة.

وتأهل الزمالك إلى النهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.