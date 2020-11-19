رياضة | الشناوي يكشف دور صلاح مع المنتخب أمام توجو رغم إصابته بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر الشناوي يكشف دور صلاح مع المنتخب أمام توجو رغم إصابته بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي ، عن أن محمد صلاح نجم المنتخب كان على تواصل دائم بلاعبي المنتخب خلال الفترة الماضية والتي شهدت خوض مباراتي توجو في تصفيات كأس الامم الأفريقية.

وقال الشناوي في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، ان صلاح كان يتابعنا عبر الرسائل والمحادثات التليفونية وحرص على تحفيز اللاعبين للفوز وبذل أقصى ما عندهم.

وقال الشناوي أن لاعبي المنتخب حافظوا على الروح والرغبة في تحقيق الفوز من أجل اقتناص النقاط الست وقد كان وحسم أيضا المنتخب صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر.