شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يطالب بذكر الزمالك قبل الأهلي عند الحديث عن نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوي على قناة النادي الرسمية، جميع وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية بنطق اسم نادي الزمالك قبل النادي الأهلي عن ذكر نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال «الغندور» في تصريحات تلفزيونية: «الجميع لابد أن يتعلم الإعلام، وعندما يذكر نهائي أفريقيا فلازم الجميع يقول الزمالك قبل الأهلي، لأن الكاف أعلن أن الزمالك صاحب الملعب في هذه المباراة».

ووجه «الغندور» الشكر لهيثم فاروق نجم مصر والزمالك السابق، لأنه من أثار هذه الأزمة، وأجبر القناة صاحبة الحقوق الحصرية للبث الفضائي على تغيير شعار المباراة ووضع الزمالك أولاً قبل الأهلي، بصفته صاجب الأرض، وسيلعب بزيه كاملًا بخلاف الأهلي الضيف، الذي سيقوم بتغيير الشورت سواء للأسود أو الأزرق في نهائي أفريقيا.