شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: الخطيب ليس أسطورة.. الإعلام الأحمر من منحه هذا اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المنتج جمال العدل، إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ليس أسطورة في عالم كرة القدم كما يردد البعض ويصفه بهذا اللقب.

وأضاف «العدل»، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج زملكاوي على قناة الزمالك الرسمية: «محمود الخطيب قد يكون لاعب عظيم مثله مثل العديد من عظماء كرة القدم في جيله، وعلى رأسهم مسعد نور وعلي أبوجريشة وعلي خليل وحسن شحاتة وفاروق جعفر، لكن ما يميز الخطيب أنه قد يتفوق على أبناء جيله في أنه لاعب كرة قدم عظيم ومهاري عظيم، لكنه ليس أسطورة، بدليل أنه لم يقود مصر لكأس العالم، لذلك فهو ليس أسطورة مثل مارادونا، ولم يلعب دولي مع المنتخب عدد كبير من المباريات، لذلك ليس أسطورة».

وتابع: «إذا أردنا تعريف الأسطورة، يأتي ذلك وفقًا للإنجازات والاحتراف الأوروبي والبطولات، فحسام حسن أسطورة، وأحمد حسام ميدو أسطورة، الإعلام الأحمر هو من منح الخطيب هذا اللقب».