شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: محمد صلاح فخر لمصر كلها لكن عليه إعلان أنه زملكاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المنتج جمال العدل عتابًا إلى محمد صلاح، نجم منتخب مصروليفربول الإنجليزي، بسبب عدم إعلان انتمائه لنادي الزمالك.

وقال «العدل» في تصريحات تلفزيوينة عبر برنامج زملكاوي على قناة النادي الرسمية: «أعرف محمد صلاح جيدًا، وهو فخر لمصر كلها، ولكن عليه أن يعلن ويقول أنا زملكاوي».

وتابع: «أعي تمامًا انتماء صلاح، ووالده صرح بانتمائه للزمالك، ولكن إذا رفض صلاح أن يعلن عن انتمائه للزمالك فهو بذلك لا يعنيني في شيء، لأنه في هذه الحالة سيكون له حسبة وهدف معين من عدم إعلان انتمائه».

وكان صلاح قد صرح أنه يتمني خروج مباراة القمة الأفريقية بشكل يليق بمصر وقال: «الجميع عارف أنا عايز مين يكسب دون أن يفصح عن هوية ناديه الذي يشجعه هل الزمالك أم الأهلي، فيما تداول رواد السوشيال ميديا فيديوهات لوالد صلاح أكد فيه أنه يشجع الزمالك والإسماعيلي.