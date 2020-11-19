شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح لبرنامجي «التحقيق» و«الإنفوجرافيك» والان مع التفاصيل
وقدم المحاضر خالد طاشكندي البرنامج التدريبي (التحقيق الاستقصائي) الذي يهدف لاكتساب الإعلامي مهارات البحث والتحري الاستقصائي قبل بدء التحقيق وبناء المصادر والتثبت من صحة القصة، فيما قدم البرنامج التدريبي (الإنفوجرافيك الرياضي) المحاضر إبراهيم الطويهر الذي تحدث خلال البرنامج عن تمكين الإعلاميين من تصميم الإنفوجرافيك دون استخدام برامج التصميم المتخصصة وكيفية ترتيب البيانات بطريقة جاذبة للمتلقي.
يذكر أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قدّم خلال الفترة الماضية العديد من البرامج التدريبية (عن بُعد)، شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل أعضاء الاتحاد والإعلاميين والإعلاميات الرياضيين.
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