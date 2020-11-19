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ختام ناجح لبرنامجي «التحقيق» و«الإنفوجرافيك»

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جدة - خالد شويل - أختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي البرنامجين التدريبيين (التحقيق الاستقصائي) و(الانفوجرافيك الرياضي) في مدينة الرياض، والمخصصة لأعضاء الاتحاد ضمن مبادرة تطوير الإعلام الرياضي،وسط التزام تام بكافة البروتوكولات الوقائية والاحترازية المعتمدة للحد من تفشي .

وقدم المحاضر خالد طاشكندي البرنامج التدريبي (التحقيق الاستقصائي) الذي يهدف لاكتساب الإعلامي مهارات البحث والتحري الاستقصائي قبل بدء التحقيق وبناء المصادر والتثبت من صحة القصة، فيما قدم البرنامج التدريبي (الإنفوجرافيك الرياضي) المحاضر إبراهيم الطويهر الذي تحدث خلال البرنامج عن تمكين الإعلاميين من تصميم الإنفوجرافيك دون استخدام برامج التصميم المتخصصة وكيفية ترتيب البيانات بطريقة جاذبة للمتلقي.

يذكر أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قدّم خلال الفترة الماضية العديد من البرامج التدريبية (عن بُعد)، شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل أعضاء الاتحاد والإعلاميين والإعلاميات الرياضيين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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