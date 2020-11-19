شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم عقب اجتماع مجموعات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مؤتمرا صحفيًا، اليوم الخميس، بمقر النادي، فى صالة الدكتور كمال درويش رئيس النادى الأسبق، وذلك على هامش اجتماعه مع مجموعات ومديرى الصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بعدما قرر رئيس الزمالك الاجتماع مع مسئولى الصفحات البيضاء وذلك من أجل الحديث حول تحفيز اللاعبين والجهاز الفنى قبل النهائى الأفريقى دون الدخول فى أية مشاحنات مع الجماهير الحمراء، وذلك قبل القمة الأفريقية المنتظرة بين قطبى الكرة المصرية فى النهائى التى تحدث لأول مرة فى تاريخ المسابقة منذ انطلاقها حيث تعد تلك المرة بمثابة الأولى التى يلتقى فيها الزمالك مع الأهلى فى النهائى الأفريقى منذ انطلاق مسابقة دورى أبطال إفريقيا التى يسعى الأبيض إلى التتويج بلقبها بعد غياب دام سنوات منذ آخر لقب فاز به الفريق عام 2002.

ويواصل الزمالك خلال الفترة الحالية، استعداداته لمواجهة نظيره مصر، المقرر لها بعد غد، السبت، على ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على استاد القاهرة.

وتأهل الزمالك إلى النهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.