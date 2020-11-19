موعد مباراة الأهلي وابو قير للأسمدة في كاس مصر

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الاهلي وأبو قير للأسمدة في كاس مصر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن موعد مباراة الأهلى وأبو قير للأسمدة في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر لكرة القدم.

موعد مباراة الاهلي وأبو قير للأسمدة في كاس مصر



يسعى الأهلي لمواصلة نغمة الانتصارات، بعدما تأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على الترسانة أحد فرق القسم الثاني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 30 سبتمبر الماضي، على ملعب السلام.

موعد مباراة الاهلي وأبو قير للأسمدة في كاس مصر



ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي القادمة ضد أبو قير للأسمدة في الكأس، يوم السبت الموافق 21 نوفمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد أبو قير للأسمدة

موعد مباراة الأهلى وأبو قير للأسمدة

موعد مباراة الاهلي وأبو قير للأسمدة في كاس مصر

وستُذاع مباراة الأهلي القادمة ضد أبو قير للأسمدة في الكأس على شبكة قنوات أون تايم سبورت ON TIME SPORT ، على القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى البث الأرضي.