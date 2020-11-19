شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتدرب على فترتين استعداداً لمواجهة الرجاء المغربى بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الاسماعيلى إقامة تدريبات صباحية ومسائية للدراويش فى بعض أيام الاسبوع المقبل لرفع اللياقة البدنية والفنية للاعبين تحضيراً للمرحلة المقبلة سواء منافسات البطولة العربية أو إنطلاق بطولة الدوري الجديد المتوقع لها الاسبوع الاول من شهر ديسمبر المقبل ، فى سياق أخر ، أنهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح، إجراءات الاتفاق مع نظيره نادى طلائع الجيش، باستاد جهاز الرياضة العسكرى على تنظيم مواجهة ودية بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 نوفمبر الجارى.

تأتى هذه المباراة الودية، فى إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات كأس العرب للأندية الأبطال إضافة لمسابقة الدورى المحلى بنسختها الجديدة، ومن المقرر أن يخوض الفريق ودية أمام سيراميكا يوم 21 من الشهر ذاته.

فى شأن مختلف ، أكد طارق أبو الليل المدير الإداري للنادي الإسماعيلي أن ناديه تراجع عن إتمام صفقة إبراهيم عبد القوى لاعب سموحة رغم الإعلان الرسمي عن ضم اللاعب ، وقال أبو الليل في تصريحات خاصة لـ الخليج 365: "قررنا التراجع عن صفقة إبراهيم عبد القوى لخلافات بين النادى واللاعب حول مدة العقد وليس هناك صحة للتقارير التي أشارت للتراجع عن الصفقة بناء على وجهة نظر طبية لاسيما أن اللاعب لائق طبيًا ولكننا قررنا توجيه الشكر له".

وكان ”الخليج 365” قد أكد أن مسئولي النادي الإسماعيلي أخطروا إبراهيم عبد القوى الوافد الجديد للدراويش من صفوف سموحة بالتراجع عن إتمام الصفقة بشكل رسمي ، وكان الإسماعيلي قد أعلن عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع إبراهيم عبد القوى في صفقة انتقال حر عقب استغناء سموحة عن خدماته قبل يخطر الدراويش اللاعب بالتراجع عن الصفقة ليغادر الإسماعيلية.

وكان مجلس الإدارة قد نجح مؤخرًا فى استعادة جهود الدولى التونسى من أجل الاستمرار فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق كما أتم الإسماعيلى التعاقد مع أرى بابل الجناح الأنجولى من نادي التعاون السعودى وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكى، ورضوان شريفى الظهير الأيسر الجزائرى من اتحاد العاصمة واستعاد مهاجمه التونسى فخر الدين بن يوسف الذى انتهت اعارته بنهاية الموسم الجديد بعقد جديد لمدة موسماً واحد، واستغنى النادى الإسماعيلى عن الثنائى علاء عبد العظيم ومحمد يوسف "كماتشو" فيما تمت الموافقة على رحيل محمد مجدى مدافع الدراويش للبنك الأهلى.