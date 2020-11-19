رسميًا | بوسكيتس خارج قمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

خرج سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة من تشكيلة فريقه خلال زيارة أتلتيكو مدريد بسبب إصابة بالركبة خلال وجوده في منتخب إسبانيا لكرة القدم.

وأكد برشلونة اليوم الأربعاء أن بوسكيتس أصيب في أربطة الركبة خلال تعادل إسبانيا 1-1 مع سويسرا يوم السبت الماضي لكنه لم يحدد فترة غيابه.

وتكهنت وسائل إعلام إسبانية بغياب بوسكيتس لأسبوعين ليستبعد من رحلة إلى دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا وعن استقبال أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وسيفتقد الفريق الكتالوني أيضًا جهود اللاعب الصاعد أنسو فاتي خلال زيارته لمدريد لمواجهة أتليتيكو صاحب المركز الثالث بفارق ست نقاط عن برشلونة الثامن في جدول الترتيب.

لكن قائمة الغائبين عن برشلونة لا تقارن بفريق المدرب دييجو سيميوني.

وسيغيب لويس سواريز، هداف أتليتيكو برصيد خمسة أهداف في الدوري بالتساوي مع جواو فيليكس، عن مواجهة فريقه السابق بعد إصابته بفيروس بكوفيد-19 خلال وجوده في منتخب أوروجواي.

كما استبعد لاعب الوسط هيكتور هيريرا حتى ديسمبر الأول بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية وتحوم شكوك حول مشاركة المدافعين ستيفان سافيتش وماريو هيرموسو.

ويسعى المهاجمون يانيك فيريرا كاراسكو، ودييجو كوستا وفيتولو للحاق باللقاء في أول اختبار حقيقي لأتليتيكو في حملة المنافسة على اللقب بعد أنطلاقة قوية.