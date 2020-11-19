رياضة | مانشستر يونايتد يُحدد موعد التعاقد مع نج م الدوري الألمان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 05:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يُحدد موعد التعاقد مع نج م الدوري الألمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسؤولو مانشستر يونايتد الإنجليزي، موعد ضم الدولي الإنجليزي جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وبحسب موقع "90min" البريطاني، فإن مانشستر يونايتد سيضم جادون سانشو قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2021.

وحاول مانشستر يونايتد التعاقد مع سانشو هذا الصيف، ولكنهم رفضوا تلبية مطالب بوروسيا دورتموند المالية، للتخلي عن اللاعب صاحب الـ20 عاماً.

وتمسكت إدارة بوروسيا دورتموند الألماني، بالحصول على مبلغ يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني، وهو ما اعتبرته إدارة اليونايتد مبالغاً فيه.