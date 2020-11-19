رياضة | الشناوي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد مخالطة النني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 05:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الشناوي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد مخالطة النني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي أنه سليم تمام ولا يعاني من أي أعراض بكورونا ، مشيرا إلى أن المسحة الطبية التي أجراها مع بعثة المنتخب صباح اليوم فور الوصول إلى القاهرة أكدت سلامته.

يأتي هذا في الوقت الذي خالط فيه محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي في معسكر المنتخب و قد تم إعلان إصابة النني بفيروس كورونا.

وأضاف الشناوي في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر أن البعثة بالكامل أنتظرت في فندق الاقامة صباح اليوم عدة ساعات قبل المغادرة للإطمئنان على نتيجة المسحة الأخيرة