رياضة | محمد الشناوي يتحدث عن خطورة نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 05:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد الشناوي يتحدث عن خطورة نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني ، ان حلم أي لاعب في النادي الأهلي هو الفوز بلقب بطولة دوري ابطال أفريقيا هذا الموسم.

و أوضح الشناوي في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أنه يتمنى خروج المباراة بالشكل الذي يليق بإسم وسمعة الفريقين ، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين أخوات وأصدقاء خارج الملعب.

وبسؤاله عن خطورة مصطفى محمد رد الشناوي قائلا "سيبها لله" ، في إشارة واضحة منه على جاهزيته لخوض المواجهة المرتقبة والتركيز مع جميع اللاعبين.

وقال الشناوي أنه يعمل حساب جميع لاعبي الزمالك في هذه المواجهة الصعبة ، لاسيما وأن الزمالك لديه حلول كثيرة.