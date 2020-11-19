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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ونادي مصر في كاس مصر
يترقب الزمالك مواجهة ليست بالسهلة أمام نادي مصر في ربع نهائي كاس مصر بعد ايام قليلة.
وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الزمالك ونادي مصر في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.
موعد مباراة الزمالك ونادي مصر في كاس مصر
وكان الزمالك قد تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد تخطيه سموحة بهدفين مقابل هدف، فيما صعد نادي مصر إلى هذا الدور بعد عبوره وادي دجلة بنفس النتيجة.
موعد مباراة الزمالك ونادي مصر في كاس مصر
ويلاقي الفائز من مباراة الزمالك ونادي مصر فريق طلائع الجيش في دور نصف نهائي الكأس في الأول من ديسمبر.
ويلتقي الزمالك ونادي مصر يوم السبت الموافق 21 من نوفمبر الجاري، على ملعب استاد السويس الجديد في تمام الثامنة مساء.
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