شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يواجه غزل المحلة وديًا استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى بابافاسيليو المدير الفنى، أولى مواجهاته الودية، اليوم الخميس، أمام غزل المحلة فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد، الذى سينطلق فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وبعد مواجهة المحلة سيبدأ الفريق الدجلاوى فى معسكر إعداده المغلق الذى سينطلق غدًا الجمعة، حيث يحرص الجهاز الفنى الدجلاوى على إقامة فترة إعداد جيدة للفريق من أجل تفادى البدايات السيئة التى وقع فيها دجلة بالموسم المنقضى وأدت لصراعه الهبوط حتى نهاية الدورى، وقرر بابافاسيليو أن ينطلق معسكر إعداد وادى دجلة فى العين السخنة يوم الجمعة المقبل 20 نوفمبر الجارى، على أن يستمر لمدة 7 أيام، وتتخلله مواجهتان وديتان.

ويخوض وادى دجلة المواجهة الودية الأولى أمام غزل المحلة قبل السفر إلى العين السخنة لإنطلاق معسكر الإعداد، والذى سيخوض خلاله الفريق الدجلاوى مواجهة أمام إنبى يوم الأربعاء 22 من الشهر الجارى، ثم مواجهة الإنتاج الحربى يوم الخميس 26، على أن ينتهى معسكر السخنة يوم 27 من نوفمبر الجارى.

من ناحية أخرى، حصل نادى وادى دجلة على توقيع أحمد ميهوب حارس مرمى نادى اطسا وسمسطا السابق رسميا بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، وتم التعاقد فى حضور حازم خيرت مدير الكرة بنادى وادى دجلة ومحمد الزيات وكيل اللاعب.

أحمد ميهوب الملقب بخليفة الشناوي من مواليد 1996 كان ضمن صفوف الناشئين بنادي مصر المقاصة وصعد للفريق الأول مع إيهاب جلال المدير الفني السابق، وهو من اكتشاف أحمد سالم المدير الفنى السابق لنادى إطسا وصعد مع نادى سمسطا من القسم الثالث للممتاز ب الموسم الماضى وكان قريبا من الانضمام للإسماعيلى قبل أن يطالب اليونانى بابافاسيليو المدير الفني لوادي دجلة بالتعاقد مع اللاعب بعد مشاهدته في احدي المباريات الودية .

ويعد ميهوب من الخامات الواعدة فى مركز حراسة المرمي حيث الطول الفارع والموهبة العالية، وأكد بابافاسيليو المدير الفنى لفريق وادى دجلة، أنه حارس مرمي منتخب مصر الأول في المستقبل.