كريم طارق: كنت أستحق التواجد بالمنتخب.. وطُرح اسمي داخل النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال كريم طارق، لاعب طلائع الجيش، إنه كان يستحق فرصة الانضمام للمنتخب خلال الفترة الحالية ولكنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني.

وأضاف طارق، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج "أوضة اللبس" على فضائية النهار:"مشاركة عدد من اللاعبين خارج الأهلي والزمالك مع منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة أعطي الأمل لجميع اللاعبين بأن من يجتهد سيحصل علي فرصته ولو استمَرّ محمد شريف مع إنبي لانضم لمنتخب مصر بشكل مستمر خاصةً بعد المستوي الرائع الذي قَّدمه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة".

وتابع لاعب طلائع الجيش:"أمتلك عروضاً من الإسماعيلي وإنبي، وأنتظر حسم قراري بعد مناقشة العروض المقدمة لبتروجيت بعدما رفضت مد إعارتي موسم إضافي مع طلائع الجيش، وأفضل خوض تجربة جديدة مع نادي جماهيري"، مشيراً إلى أن اسمه طُرح لفترة داخل النادي الأهلي ولكنه لم يصله عرضاً رسمياً من الأهلي أو الزمالك.

واسترسل لاعب بتروجت المُعار لطلائع الجيش:"ألعب منذ أكثر من 8 سنوات بالدوري المصري، ولم ألعب إلا مباراة واحدة فقط في تواجد جماهيري، وكانت أمام الاتحاد السكندري وتجربة بيراميدز ناجحة جدًا، وسعيد لتواجد قوة شرائية بهذا الحجم داخل الدوري المصري".