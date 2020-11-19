عمر مرموش: فضّلت فولفسبورج على بروسيا ومالاجا.. وانضمامي للمنتخب قرار الجهاز الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال المحترف المصري في صفوف نادي فولسفبورج الألماني، عمر مرموش، إنه تلقى عرضين من بروسيا دورتموند ومالاجا ولكنه فضل الانضمام لصفوف فولفسبورج بحثاً عن فرصة للمشاركة.

وأشار مرموش، في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" على فضائية النهار، إلى أن ما ينقصه ليكون بصفوف الفريق الأول بنادي فولفسبورج بشكل أساسي هو زيادة نسبته التهديفية، مضيفاً:"دائمًا ما أجتهد وأبذل قصاري جهدي لتسجيل أكبر نسبة ممكنة من الأهداف".

وتابع اللاعب صاحب الـ 21 عاماً:"مريت بظروف صعبة في أول عامين لي في الاحتراف، لكن الأمور أصبحت أسهل كثيرًا مع مرور الوقت فهدفي الأول منذ الصغر كان الاحتراف الأوروبي، وأشكر ميدو الذي ساعدني كثيرًا في تحقيق حلمي بعد أن أعطاني فرصاً جيدة للمشاركة مع وادي دجلة رغم صِغر سني في هذا التوقيت".

وتطرق مرموش لحديثه عن المنتخب الأولمبي، مشيدًا بأداء اللاعبين أمام البرازيل في الدورة الودية التي استضافتها مصر، مشيراً إلى أن انضمامه لصفوفه هو أمر يعود للجهاز الفني الذي يكن له كل الاحترام.

وأتم لاعب وادي دجلة السابق، تصريحاته بالإشارة إلى أن الدوري الألماني يختلف عن الدوري المصري في الاهتمام الكبير بالجوانب البدنية، بالإضافة للاحترافية في أساليب التدريب.

وكان نادي فولفسبورج الألماني، قد أعلن في يونيو الماضي، عن تمديد عقد لاعبه عمر مرموش لمدة 3 أعوام مقبلة.

ودون مرموش مشاركته الأولى في الدوري الألماني "بوندسليجا" مع الفريق الأول لفولفسبورج في 26 مايو 2020، كبديل في الدقيقة 76 أمام باير ليفركوزن، وشارك في 3 مباريات بعدها مع الفريق الأول.

يُذكر أن مرموش قد انضم لفولفسبورج في عام 2017 قادماً من نادي وادي دجلة، وشارك مع فريق تحت 23 عاماً للنادي الألماني.