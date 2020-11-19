شوقي غريب: لدي رسالة لمرموش.. لدينا عرض من اليابان.. ونحلم بإنجاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن هناك عرض جيد من اليابان لخوض مباراة ودية في ديسمبر المقبل خارج الأجندة الدولية.

وحقق منتخب مصر الأوليمبي فوزاً تاريخياً على البرازيل ودياً 2-1 في القاهرة، وتعادل مع كوريا الجنوبية سلبياً، بالبطولة الدولية.

وقال شوقي غريب في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر "صدى البلد" "كان هناك قلق في أول ربع ساعة أمام البرازيل من جانب اللاعبين بالفعل".

واستمر "دائما أقوم بتدريب اللاعبين ليكونوا فعل وليس رد فعل، هناك تدريبات خاصة تتم من أجل التعامل مع الضغوط".

وأضاف "بالطبع يجب أن يكون لدينا طموح يتناسب مع الإمكانيات، لدينا منتخب مميز ويتواجدون بشكل قوي مع أنديتهم ويجب أن نستغل هذا الأمر".

وواصل "المستوى الفني متقارب بين اللاعبين وبالتالي سيكون هناك صعوبة في اختيار العناصر النهائية، لدينا عدد محدد".

وشدد "بالتأكيد لدينا طموح كبير من أجل تحقيق إنجاز كبير في الأولمبياد، لماذا لا نحلم بهذا الأمر، هناك دعم كبير من الدولة المصرية واتحاد الكرة والإعلام، الجميع في المنتخب يشعر بهذا".

وأكمل "نريد أن نحقق شيئاً يسعد الشعب المصري".

وعن المحترف المصري بالدوري الألماني عمر مرموش "هو لاعب محترف في دوري قوي، نتابعه بكل تأكيد، هذا حقه علينا، وتواجد معنا في معسكرات".

وعاد ليؤكد "لكن كونه لاعباً محترفاً يجب أن يمتلك الطموح الكافي بجانب أن يكون مستواه أفضل بكثير من اللاعبين الذين يتواجدون في الدوري المصري".

واختتم "هناك عرض رسمي لملاقاة اليابان في شهد ديسمبر خارج الأجندة الدولية، تلك المباراة ستكون بمثابة أولى التجارب لدورة الألعاب وطريقة التنظيم والاجراءات، الأمر في يد المسؤولين حالياً".