محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث اليوم الأربعاء: البلايلي: رفضت عرضًا ضخمًا من الأهلي إيطاليا تتأهل لنهائيات دوري الأمم بفوز على البوسنة.. وانتصار هولندا على بولندا بلجيكا تفوز على الدنمارك لتبلغ نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية مران الزمالك.. انتظام عاشور.. جلسة استشفائية لـ "زيزو".. وجاهزية عيد ميسي رداً على أحد الصحفيين: لقد سئمت من كوني مشكلة كل شيء في برشلونة (فيديو) يويفا يعتمد فوز رومانيا على النرويج في مباراتهما الملغاة بدوري الأمم الأوروبية "يدعمون تعيين كلوب".. ثلثا مشجعي ألمانيا يؤيدون استقالة لوف إسقاط ألمانيا بسداسية ينعش آمال الإسبان من أجل "حقبة ذهبية" جديدة قائمة أسوأ هزائم الألمان بعد السقوط بسداسية الإسبان طبيب الأهلي: سلبية مسحة اللاعبين الدوليين.. وانتظامهم في المران الخميس عبدالحفيظ يُطالب لاعبي الأهلي بالالتزام بالإجراءات الوقائية.. وفحص طبي لـ"متولي" "سأعود قريبًا أقوى".. أول رسالة من كوكا بعد إصابته بـ"كورونا" الأوليمبية تقرر إيقاف 7 مصارعين بعد تبادل الضرب والسب بمعسكر المنتخب صفقة جديدة للبنك الأهلي.. ومحمد يوسف يعتذر للشرطة العراقي خاص.. حمودي وقع عقدا جديدا مع بيراميدز لمدة 3 سنوات بالصور.. الأهرامات والمتحف وكشري أبو طارق.. جولة سياحية لبعثة البرازيل الأهلي يعلن إصابة جونيور أجايى 4 رسائل من بانون بعد الرحيل عن الرجاء مران الأهلي.. انتظام السولية.. فحص طبي لمتولي.. وتأهيل هاني وطاهر بعد إصابتهما.. اتحاد الكرة يعلن موقف صلاح والنني من كورونا نادر السيد لمصراوي: نجلي لا يعاني من أي أعراض.. وسيتم عزله بعد إيجابية العينة الثانية.. ميرور: صلاح يغيب عن مباراة أتالانتا بالأبطال بيان رسمي.. استمرار إصابة صلاح والنني بفيروس كورونا الخليج 365 يستطلع رأي الخبراء.. هل ينجو باقي لاعبي المنتخب من عدوى كورونا؟ رسميًا.. إصابة جديدة بكورونا في صفوف المنتخب المصري مدحت عبدالهادي يعلن إصابته بفيروس "كورونا"

كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. 4 رسائل من بدر بانون.. طلب عبدالحفيظ من لاعبي الأهلي.. وغضب ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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