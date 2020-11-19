سيد معوض: ترتيب المجموعة عاد لوضعه الطبيعي.. وأسوأ ما حدث غياب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد سيد معوض عضو الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن ترتيب المجموعة عاد لوضعه الطبيعي بعد تصدر الفراعنة المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022.

وأوضح معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الماتش" عبر فضائية صدى البلد، أن الـ7 تبديلات في التشكيل بالمباراة الثانية أمام توجو كان موفقا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني توقع انهيار العامل البدني لدى منتخب توجو في المباريات الثانية وهو ما حدث.

وحقق المنتخب المصري الفوز على توجو بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات، ليتصدر المجموعة بـ8 نقاط، نفس رصيد جزر القمر، ولكن فارق الأهداف في صالح مصر.

وأضاف عن التشكيل الذي خاض به المنتخب المباراة الثانية أمام توجو: "الـ7 تغييرات أمام توجو كان بينهم لاعبين جدد وآخرين ليس لديهم مباريات دولية كثيرة، ولكن قررنا ذلك بسبب العامل البدني، لم تكن مغامرة، ولكن توقعنا انهيار العامل البدني لتوجو وهو ما حدث وربنا وفقنا في قرارنا، تخيل لو حدث العكس وخسرنا المباراة كانت ستكون مذبحة لنا، والجميع كانوا سيدافعون عن اللاعبين الذين خاضوا المباراة الأولى".

وعن غياب صلاح، قال معوض: "غياب صلاح مؤثر جدا على المنتخب.. تخيل ما سيحدث لو غاب ماني عن السنغال، أو رونالدو عن البرتغال، أو محرز عن الجزائر لمدة 4 مباريات وشاهد ما سيحدث لهم؟"

وأكمل: "صلاح يرفع من قيمة المنتخب.. ومن أسوأ ما حدث منذ تولينا المسؤولية هو غياب صلاح عن خوض المباريات الأربعة الرسمية الماضية"، مضيفا: "نفتقد لمحمد صلاح، أول مباراة دولية له في 2012، ومن وقتها لم يمر 4 مباريات غاب خلالهم صلاح عن منتخب مصر، هو أهم لاعبي المنتخب خلال فترة الـ8 سنوات الاخيرة، كان دائم الحضور، وكان العنصر الرئيسي في وصول منتخب مصر لكأس العالم وكافة البطولات".

وعن الإصابات التي تعرض لها لاعبي المنتخب صلاح والنني وكوكا، قال مدرب المنتخب: "اتخذنا الإجراءات الوقائية على أكمل وجه.. جميع المصابين بكورونا دون أعراض ونتمنى أن تتحول عينتهم لسلبية في أقرب وقت.. جميع الإصابات بدون أعراض نتمنى خلال 3 أو 4 أيام تحول العينات لسلبية".

وأثنى معوض على أداء أحمد فتوح ظهير أيسر المنتخب: "أحمد فتوح حقق بداية من أفضل البدايات للاعب جديد على منتخب مصر.. وسيكون له مكان خلال الفترة المقبلة.. وضع نفسه في الصورة ليكون أساسيا في كافة الاختيارات القادمة".

وعن سبب الدفع بأيمن أشرف في المباراة الثانية: "أيمن أدى واحدة من أفضل المباريات، تم اختياره في مباراة العودة لوجود اللاعب رقم 7 في توجو الذي يلعب الكثير من الكرات العرضية الخطيرة، لذا قررنا الاعتماد عليه لتأمين الجانب الدفاعي".

واختتم: "اللاعبون كانوا رجال فصلوا نفسهم عن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال.. المشكلة كانت في السوشيال ميديا".