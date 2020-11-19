بلجيكا تفوز على الدنمارك لتبلغ نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

حقق المنتخب البلجيكي فوزًا كبيرًا على نظيره الدنمارك بنتيجة 4-2 في المباراة التي أٌقيمت اليوم الأربعاء ضمن الجولة السادسة من المجموعة الثانية للمستوى الأول، على ستاد الملك بودوان (بروكسل).

وارتفع رصيد المنتخب البلجيكي إلى 15 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق خمس نقاط على منتخبي الدنمارك وإنجلترا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وتأهل المنتخب البلجيكي وفقًا لهذه النتيجة إلى نصف النهائي، حيث سيتحدد المنافس المستقبلي بناء على القرعة التي ستقام 3 ديسمبر القادم، من بين فرنسا، إيطاليا وإسبانيا.

وتقدم يوري تيليمانز لاعب المنتخب البلجيكي لصالح فريقه في الدقيقة 3 من عمر المباراة عن طريق تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء لم يتمكن كاسبر شمايكل حارس المنتخب الدنماركي من التعامل معها.

واستطاع يوناس أولد وايند أن يتعادل لصالح الدنمارك في الدقيقة 17 بعدما استقبل عرضية لعبها برايتويت برأسية قوية في شباك كورتوا الذي لم يتمكن من التعامل معها.

وعاد روميلو لوكاكو ليتقدم لصالح منتخب البلجيكي في الدقيقة 57 بعدما حصل على بينية من كيفن دي بروين فانفرد بحارس المرمى وسدد كرة سكنت الشباك.

واستمر لوكاكو في تسجيل اسمه بقائمة الأهداف، بإضافة الثالث لبلجيكا في الدقيقة 69 بعدما استقبل عرضية من تورجان هازارد برأسية في الزاوية الضيقة وأسكنها الشباك.

وارتكب تيبو كورتوا خطأ فادح تسبب في استقباله شباكه بالدقيقة 86 حيث مرت الكرة أسفل قدمه وسكنت شباكه عن طريق الخطأ.

وسجل كيفن دي بروين الهدف الرابع ليقتل المباراة لصالح بلجيكا في الدقيقة 87 بعدما حصل على تمريرة عرضية أرضية من توم فوكاه فسددها بباطن القدم اليمنى عكس حركة الحارس لتسكن الشباك دون مقاومة.