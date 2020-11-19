إيطاليا تتأهل لنهائيات دوري الأمم بفوز على البوسنة.. وانتصار هولندا على بولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حجز المنتخب الإيطالي مقعده في نهائيات دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه بهدفين دون رد على منتخب البوسنة والهرسك في الجولة السادسة من البطولة.

وحسمت إيطاليا مقعدها في النهائيات بعدما تصدرت المجموعة الأولى بالمستوى الأول من دوري الأمم برصيد 12 نقطة، بينما تذيل منتخب البوسنة جدول الترتيب لتهبط إلى المستوى الثاني.

وسجل أندريا بيلوتي مهاجم الأزوري الهدف الأول في الدقيقة 22، وعزز دومينيكو بيراردي النتيجة لهدفين في الدقيقة 68.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، حقق المنتخب الهولندي انتصاراً على منتخب بولندا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح كاميل جوزوياك أهداف اللقاء لصالح منتخب بولندا في الدقيقة السادسة، وعادل ممفيس ديباي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 77 من عمر المباراة، وسجل جورجينيو فينالدوم هدف الفوز في الدقيقة 84.

واحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني في المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق نقطة عن المنتخب الإيطالي، ليظفر الأزوري ببطاقة التأهل لنهائيات البطولة، بينما وقع منتخب بولندا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي ينضم إلى منتخبات فرنسا وبلجيكا وإسبانيا في نهائيات دوري الأمم الأوروبية، وستقام قرعة نصف نهائي البطولة في الـ3 من ديسمبر المقبل.