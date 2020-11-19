بالأحمر والأسود.. منتخب السلة يخوض أول مبارياته الودية استعدادًا لتصفيات إفريقيا

خاض المنتخب المصري الأول لكرة السلة مباراة ودية بين لاعبي الفراعنة في أول احتكاك للاعبين خلال المعسكر المقام بالإسكندرية استعدادًا لتصفيات المنطقة الخامسة.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أحمد مرعي تقسيم اللاعبين والقيام بمباراة ودية بوجود طاقم تحكيمي من أجل تطبيق بعض الجمل الفنية وكسر رتم التدريبات اليومية من أجل زيادة التجانس والاحتكاك بين اللاعبين.

ويستعد منتخب الفراعنة لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في