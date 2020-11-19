شوقي غريب عن نهائي إفريقيا: مواجهة تاريخية.. وفرصة لعودة الجماهير

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن نهائي الأهلي والزمالك بنهائي إفريقيا مواجهة تاريخية.
وقال شوقي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوتعبر قناة صدى البلد : "مواجهة تاريخية وحدث لا يمكن تكراره، من الممكن الاستفادة من هذا الحدث في أشياء كثيرة".
وأكمل: "أطلب من اللاعبين الهدوء وكذلك الجماهير لعلها تكون فرصة لهم عندما تنتهي أزمة كورونا أن يعودوا مرة أخرى لحضور لمباريات".
ويصطدم الاهلي بغريمه التقليدي الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا لاول مرة يوم 27 من الشهر الجاري.
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