يرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق لطلائع الجيش، أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك أكثر واقعة من كارتيرون المدير الفني السابق للأبيض. وقال بسيوني في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي قدم مستويات ونتائج رائعة مع الفريق الأحمر مؤخرًا. يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي قدم مستويات ونتائج رائعة مع الفريق الأحمر مؤخرًا. تابع بسيوني أنه يتوقع آداء قوي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يعبر عن مستويات الفريقين ويليق بتاريخ كل فريق وآداء اللاعبين. ويصطدم الزمالك بغريمه التقليدي الأهلي لأول مرة في نهائي دوري ابطال افريقيا يوم 27 من الشهر الجاري.

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحميد بسيوني: باتشيكو واقعي أكثر من كارتيرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.