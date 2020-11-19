شفاينشتايجر يكسر صمته بعد الفضيحة: يجب إعادة مولر وبواتينج للمنتخب الألماني!

دعا نجم كرة القدم الألماني السابق باستيان شفاينشتايجر إلى إعادة لاعبين مثل توماس مولر وجيروم بواتينج إلى صفوف المنتخب الألماني (مانشافت)، وذلك بعد الهزيمة القاسية صفر / 6 التي مني بها الفريق أمام مضيفه الإسباني أمس الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري القسم الأول لبطولة دوري أمم أوروبا.

وقال شفاينشتايجر، الذي يعمل الآن خبيرًا ومحللًا بشبكة “إيه آر دي” التلفزيونية الألمانية،: “أعلم أن لاعبين مثل جيروم بواتينج وتوماس مولر فازوا بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) مع بايرن ميونخ في الموسم الماضي. بايرن هو أفضل فريق في أوروبا. إنهم يلعبون في الفريق الأول ولديهم الإمكانيات. إنهم لاعبون ألمان، فلماذا لا ينضمون للمنتخب الوطني”.

وأشار شفاينشتايجر إلى أن الهزيمة أمام إسبانيا كانت “مروعة” وكانت “ضربة في العنق”.

وقال: “من الجيد أن هذا حدث الآن. ربما تجعلنا نفكر في البدائل والخيارات المتاحة. يجب طرح بعض الأستفسارات والأسئلة”.

ولدى سؤاله عن الثلاثي ماتس هوملز ومولر وبواتينج في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأمس، قال يواخيم لوف المدير الفني للمانشافت: “قلت إن الأمر سيخضع للتقييم في الوقت المناسب، قلت إنني أثق بهؤلاء اللاعبين، وأن هذه الثقة لم تهتز أبدًا. هذا الفريق الشاب لديه أيضًا القدرة على تطوير نفسه للدرجة التي يمكن معها أن يكون لدينا فريق قوي وقادر على المنافسة بقوة. إنني مقتنع تمامًا بالفريق”.