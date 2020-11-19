حالات كورونا اليوم | إصابة لاعب فولفسبورج “بونجراتشيتش”

أعلن نادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن الفحوص كشفت إصابة مدافعه مارين بونجراتشيتش بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال تواجده ضمن صفوف المنتخب الكرواتي.
وعاد بونجراتشيتش أمس الثلاثاء إلى فولفسبورج، ويخضع بالفعل للعزل الصحي، وبعد تأكد إصابته بالعدوى، سيغيب عن صفوف الفريق في مباراته المقررة أمام شالكه يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).
وكان بونجراتشيتش قد سجل مشاركته الأولى مع المنتخب الكرواتي يوم الأربعاء الماضي في المباراة الودية التي انتهت بالتعادل مع المنتخب التركي 3 / 3 .
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