الاهلي يؤكد إصابة جناحه النيجيري “جونيور أجايي”

أعلن نادي الأهلي المصري اليوم الأربعاء تعرض النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لإصابة خلال مشاركته في التدريبات اليوم.

وقال خالد محمود، طبيب الفريق الأول، إن أجايي ‏تعرض للإصابة في نهاية المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبو قير المقررة يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏

وأضاف خالد محمود في تصريحات نشرها الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن أجايي كان يشارك في المران الجماعي بصورة طبيعية قبل تعرضه للإصابة، ويخضع لفحص طبي لتقييم حالته.‏

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم ضمن تحضيرات الفريق لمباراة أبوقير في كأس مصر، التي تسبق مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي.