إيطاليا تنتزع بطاقة العبور إلى نصف نهائي وهولندا تقلب الطاولة على بولندا

انتزعت إيطاليا بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأمم الأوروبية بفوزها على مضيفتها البوسنة والهرسك بهدفين دون رد الأربعاء في إطار المرحلة السادسة والأخيرة ضمن مباريات المجموعة الأولى من المستوى الأول.



ووقّع أندريا بيلوتي (22) ودومينيكو بيراردي (68) هدفي الأتزوري.



وبذلك رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الأولى.



وهو الفوز الثالث للأتزوري في دور المجموعات إذ انتصر سابقاً على كل من هولندا (1-0) وبولندا (2-0) في حين تعادل في ثلاث مناسبات مع كل من البوسنة (1-1) وبولندا (0-0) وهولندا (1-1).



في المقابل، تكبّد المنتخب البوسني هزيمته الرابعة مقابل تعادلين فقط ليقبع في المرتبة الأخيرة ويهبط للمستوى الثاني من المسابقة الأوروبية.



وكان مصير فريق روبرتو مانشيني بيده إذ يكفيه الفوز بأي نتيجة لضمان الصعود إلى المربع الذهبي دون انتظار هدايا من المنافسين.



وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، قلب المنتخب الهولندي تأخره بهدف لصفر أمام نظيره البولندي إلى فوز 2-1، في المرحلة السادسة والأخيرة.



وبادرت بولندا بافتتاح النتيجة عبر كاميل جوزوياك (6) بيد أنّ هولندا عادت بقوة وعادلت الكفة في مناسبة أولى بواسطة ممفيس ديباي (77 من ركلة جزاء) ثمّ تمكنت من خطف هدف الفوز الذي وقّعه جيورجينيو فينالدوم (84).



وبذلك أكد المنتخب الإيطالي زعامته للمجموعة الأولى بعدما رفع رصيده إلى النقطة 12، يليه منتخب هولندا بـ 11 نقطة، ثم منتخب بولندا بـ 8 نقاط، وأخيرا حل منتخب البوسنة بنقطتين ليتأكد هبوطه إلى المستوى الثاني.

المصدر: وكالات